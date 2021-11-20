أَوْضَاع المُجْتَمَع وَأَدْوَار اليَسَار - عبد الرحمان النوضة

2021/11/20 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة هذا مُلَخَّص عَرْض قَدَّمَه رحمان النوضة، خلال ندوة، نظمها سعيد العمراني، في برنامج "رَادَاسْ تِيفِي" (Radas TV)، وشَارك في الندوة: رحمان النوضة، وعبد المجيد أزرياح، في يوم الإثنين 15 نونبر 2021.



ومُدّة الفِيدِيُو هي قرابة ساعتين.



ورابط الفِيدِيُو هو :

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