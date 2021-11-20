عن الاتساق الفكري وحق تقرير المصير - مصعب قاسم عزاوي

2021/11/20 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: قد يرى البعض في نهج مقاربتك للقضية الكردية دعوة لتفتيت الدول العربية، واقتطاع دولة كردية على حساب الشعوب العربية؟مصعب قاسم عزاوي: الجواب القاطع والواضح على هذا السؤال الحرج هو عدم محاولتي لرسم ملامح ما يجب أن يكون عليه حل القضية الكردية وتلافيفها العالقة، وإنما دفاعي المطلق عن حق ......





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