2021/11/20 | 16:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت حمم بركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية تدفقها إلى مياه البحر ورصدت كاميرا تلك اللحظات، ويتواصل ثوران البركان منذ سبتمبر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة تدفق حمم بركان لا بالما الى مياه البحر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة تدفق حمم بركان لا بالما الى مياه البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).