2021/11/20 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال يؤكد لمنتخب الشباب ضرورةِ الظهور بمستوى مميز في بطولة ايرثلنك لغرب آسيا المركز الخبري الوطني.

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