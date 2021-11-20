2021/11/20 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vlB_RpPIIoc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازدياد حالات الانتحار في ظروف غامضة .. والجهات المسؤولة تبحث عن الاسباب تقرير علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازدياد حالات الانتحار في ظروف غامضة .. والجهات المسؤولة تبحث عن الاسباب تقرير علي الهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).