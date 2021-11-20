حزب سياسي: وجود مئات من اوراق الاقتراع الباطلة يشكك بنزاهة الانتخابات

2021/11/20 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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اكتشاف المئات من اوراق الاقتراع الباطلة يثير الشكوك الكبيرة في عمل الاجهزة وبرمجتها، ومن ثم يشكك بنزاهة الانتخابات ومخرجاتها.

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