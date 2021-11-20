الحشد يعلن نتائج عمليته الأمنية شرقي الأنبار

2021/11/20 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، نتائج عملياتها الأمنية لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة الأنبار.

وقال إعلام الحشد في بيان له تلقته (بغداد اليوم) ان "قيادة عمليات الحشد الشعبي في قاطع شرق الانبار بقيادة طاهر الخاقاني تعلن الانتهاء من العملية الامنية التي انطلقت صباح اليوم السبت في قاطع المسؤولية في محافظة الانبار".

وأضاف "ونقل موفدنا عن معاون قائد العمليات عماد الزيدي قوله " بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبتوجيه مباشر من قبل قائد عمليات قاطع شرق الانبار في الحشد شرعت قوة من فرقة الامام علي(عليه السلام )القتالية اللواء الثاني واللواء السابع والفوج النهري بعملية تفتيش كبرى شملت حوض الثرثار وعدد من الجزر ومن ضمنها جزيرة الثرثار ،حيث تم العثور على اكداس عتاد من مخلفات داعش الاجرامي كانت تعيق حركة القوات قام بمعالجتها الجهد الهندسي في فرقة الامام علي(عليه السلام)القتالية".

وأوضح ان "الزيدي أكد نهاية العملية الامنية بعد تحقيق جميع اهدافها المرسومة من قبل القيادة".

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