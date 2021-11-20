القبض على متهمين بسرقة 35 مليون دينار في بغداد

2021/11/20 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على متهمين بسرقة 35 مليون دينار في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحرية القت القبض على متهم لقيامه بالدخول الى دار سكنية ضمن القاطع وسرقة مبلغ (30 مليون دينار)".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضافت أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (4 آلاف دولار أمريكي) من احد الاشخاص اثناء تبضعه في منطقة الشورجة ببغداد".

وأشارت إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالاعتراف عن حادث السرقة وعدة حوادث اخرى للسرقة ضمن القاطع، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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