الأرض تلعب ضد اصحابها في افتتاح الجولة العاشرة

2021/11/20 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الكرخ وضيفه نوروز التي أقيمت مساء اليوم في استاد الساحر احمد راضي بنادي الكرخ وانتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين لحساب الجولة العاشرة.نوروز فاجأ اهل الدار بهدف مبكر من اللاعب المتألق هاوري أنور في الدقيقة الثالثة من المباراة، وحاول الكرخ العودة للمباراة وعانى بشكل كبير قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل منها حسن عبد الكريم (قوقية) هدف التعادل.وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في استثمار الفرص ولم ينجح كرار سعد لاعب الكرخ من التسجيل وعلى الجهة المقابلة فشل اسو رستم من التسجيل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.ورفع نوروز رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثالث عشر بينما رفع الكرخ رصيده إلى النقطة لسابعة في المركز الرابع عشر.الكهرباء يصعق النفطواسقط فريق الكهرباء فريق النفط في ملعبه وتغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب النفط لحساب الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.الكهرباء دخل المباراة بصفوف منظمة وحافظ على توازنه وتمكن لاعبه العائد من الإصابة مهيمن سليم من التسجيل في الدقيقة 22 من المباراة وحافظ الكهرباء على هذا الهدف حتى نهاية الشوط الأول.وسعى النفط للتعويض في الشوط الثاني لكنه لم يستغل الفرص التي سنحت له بينما اضاع الكهرباء هجمة مرتدة كان بالأمكان أن يضاعف النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الكهرباء بهدف دون رد.ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.فوز مستحقوفي مباراة اخرى تمكن النجف من تحقيق فوز مستحق على حساب مضيفه الصناعة بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت في ملعب الصناعة لحساب الجولة العاشرة.النجف حقق بداية سريعة عبر مدافعه المتألق محمد عبد الزهرة الذي سجل في الدقيقة الأولى من المباراة، ولحقه زميله أمجد راضي في هدف ثان في الدقيقة 10 من المباراة ليختم على المباراة بوقت مبكر بينما عجز الصناعة عن التقليص في الشوط الأول.وفي الشوط الثاني سير النجف المباراة بالطريقة التي تضمن له النقاط الثلاث بعد أن انتهت المباراة بذات نتيجة الشوط الأول ليحقق فوزا مستحقا.ورفع النجف رصيده إلى النقطة 17 في المركز السادس بينما تجمد رصيد الصناعة عند النقطة 12 في المركز العاشر./انتهى

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