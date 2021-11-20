الشرطة الاتحادي تلقي القبض على 5 متهمين بتعاطي المخدرات شرقي بغداد

2021/11/20 | 16:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين بتعاطي المخدرات شرقي بغداد وذكرت وزارة الداخلية في بيان، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، تمكنت مفارز اللواء الثاني بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية المنتشرة ضمن قواطع المسؤولية في منطقة (الاستكشافات النفطية) شرقي […]

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