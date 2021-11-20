2021/11/20 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم وتم الإبلاغ عن فقدان العشرات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتتعرض الولاية لسيول شديدة منذ يوم الخميس، ما تسبب في فيضانات عارمة في خمس مناطق على الأقل.

وارتفع عدد القتلى إلى 17 مساء أمس الجمعة بعد مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى، حسب الشرطة.



وتم إنقاذ عشرة أشخاص حوصروا تحت الأنقاض لكن لا يزال هناك اثنان في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم عندما جرفت الفيضانات الغزيرة الحافلة التي كانوا يستقلونها.



وتواصلت جهود البحث والانقاذ عن الركاب المفقودين اليوم السبت.

وتم الإبلاغ عن وفيات من مختلف المناطق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حذر المسؤولون من أن الأعداد قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

كما تم نشر فرق من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث في المناطق الأشد تضررا والضعيفة، وأنقذت السلطات المحلية مئات الأسر ونقلتهم إلى أماكن الإيواء.

وقال المسؤولون إن التصدعات في السدود والخزانات تسببت في مزيد من الفيضانات، ما أدى إلى تقطع السبل بمئات القرى ومحاصرة العديد من السكان في منازلهم.

في الأسبوع الماضي، ضربت فيضانات ولاية تاميل نادو المجاورة، بينما لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم في ولاية كيرالا جنوب البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (17 قتيلا وعشرات المفقودين جراء أمطار غزيرة جنوبي الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (17 قتيلا وعشرات المفقودين جراء أمطار غزيرة جنوبي الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).