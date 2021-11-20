2021/11/20 | 16:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1006 حالات شفاء و14 وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي 21598 شخصاً للقاح كورونا خلال 24 ساعة.

ظهرت المقالة العراق يسجل 14 وفاة و568 إصابة جديدة بكورونا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 14 وفاة و568 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 14 وفاة و568 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).