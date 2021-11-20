حمدان بن محمد يطلق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار

2021/11/20 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، "برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار".

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