2021/11/20 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى اختطاف طبيب بارز وقتله في شمال أفغانستان، حسبما قالت أسرته أمس الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف طبيب بارز في أفغانستان.. وقتله رغم استلام الفدية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف طبيب بارز في أفغانستان.. وقتله رغم استلام الفدية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).