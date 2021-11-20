تفاصيل الحالة المطرية التي يشهدها العراق

2021/11/20 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد اليوم وتستمر حتى صباح الاثنين.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على البلاد كما يلي:-

اليوم السبت

المنطقة الجنوبية:-

امطار خفيفة إلى متوسطة احيانا، متفرقة اغلبها في ميسان خلال اليوم السبت، تكون مابين المتوسطة والغزيرة، رعدية خلال الليل على مناطق ذي قار ((أفضلية الفرص وسط وشرق ذي قار)) وجنوب ميسان ((غزيرة جدا))، الفرص عشوائية او ضعيفة في البصرة.

المنطقة الوسطى والفرات الاوسط:-

امطار خفيفة إلى متوسطة احيانا، تزداد على مناطق بابل وشمال واسط وجنوب ديالى خصوصا، وتكون رعدية في بعض الأحيان، الفرص قليلة في جنوب الديوانية، السماوة، جنوب واسط، صلاح الدين، شمال ديالى.

المنطقة الغربية:- امطار رعدية على فترات في مناطق متفرقة منها.

المنطقة الشمالية:- امطار خفيفة إلى متوسطة احيانا على أجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية ولفترات قصيرة، اغلب المناطق الشمالية فرصها ضعيفة.

غدا الأحد

تنتهي فرص الأمطار صباحا في المنطقة الجنوبية مع استقرار الأجواء عموما في باقي مناطق البلاد، وفرص امطار رعدية احيانا مابين المتوسطة والغزيرة على المناطق الغربية من البلاد.

خلال وقت متأخر من يوم الأحد والى صباح الاثنين، تعود فرص الأمطار إلى المناطق الوسطى وخصوصا مناطق بغداد، ديالى، شرق وشمال واسط، ديالى، بابل، كربلاء، الانبار، أما باقي المناطق فرص قليلة.

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