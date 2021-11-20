100 ألف دونم رخوة .. تحذير من مجزرة

2021/11/20 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى حذر مسؤول حكومي سابق ، اليوم السبت، من تكرار مجزرة الرشاد من قبل داعش في مناطق شرق ديالى.وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق، جمال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المناطق الفاصلة بين قاطع جنوب كنعان وصولا للحدود الادارية مع بغداد من جهة النهروان في اغلب مقاطعها فارغة دون اي مسك امني وان القوات المنتشرة محدودة لا يمكنها تغطية اكثر من 100 الف دونم تضم قرى ومبازل زراعية مترامية مهجورة ".واضاف الشمري، ان "حركة داعش في مناطق جنوب كنعان باتت واضحة في الاشهر الماضية وسجلت عدة هجمات معربا عن خشيته من تكرار مجزرة قرية الرشاد مرة ثانية في قاطع كنعان خاصة وان مستوى التحديات الامنية كبيرة وهي ذات التضاريس كما انها تضم للاسف مناطق رخوة امنية قد تستغل من قبل التنظيم المتطرف في خلق فتنة اخرى".واشار الى"ضرورة الانتباه لقاطع جنوب كنعان كونه منطقة ذات بعد ستراتيجي في المشهد الامني وداعش لديه خلايا عدة تحاول استغلال اي فرصة من اجل خلط الاوراق ودفع الامور الى التؤتر مؤكدا بان الفراغات كبيرة وتحذيرنا ياتي من خلال رؤيتنا للواقع ومساعينا لمنع حصول ما يعكر صفو الاستقرار الداخلي".

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