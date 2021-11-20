التربية : منع تصوير التلاميذ والطلبة داخل المدارس

2021/11/20 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجهت وزارة التربية ، دوائرها في المحافظات كافة بمنع تصوير التلاميذ والطلبة داخل المدارس ، وحددت عقوبات رادعـة بحق المخالفين تصل إلى العزل من الوظيفة./انتهى5

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