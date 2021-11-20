2021/11/20 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افصح البنك المركزي العراقي ، عن مبادراته المصرفيـة لمواجهة ازمة السكن في العراق .وذكر نائب محافظ البنك احسان شمران الياسري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " البنك المركزي اطلق مبادرتين ، الاولى بقيمة 5 تريليون دينار والاخرى بقيمة تريليون دينار ، ليصبح المجموع 6 تريليون دينار، وجميع مبالغها مرصودة وهناك اقبال عليها مبينا انه سيتم اضافة مبالغ جديدة في حال نفذ التخصيص ".واضاف ، ان " مبادرتنا للاسكان ، هي من خلال المصرف العقاري لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية او خارجها ، ومبادرتنا الاخرى في صندوق الاسكان الوطني هي لتمويل طلبات بناء الوحدات السكنية من قبل المواطنين "، عادا " مبادرة الاسكان احد انجح مبادراتنا لانها استوعبت جزءا كبيرا من ازمة السكن في العراق ".واكـد الياسـري، ان " هذه المبادرات منذ عام 2015 وحتى الان ، عززت السيولة واعطت فرصا للجمهور للتعويض عن وظائف الحكومة التي هي اساسية في التمويل والتشغيل ، والتي عطلتها احداث مابعد 2014 ودخول داعش الارهابي ".واوضح ان " حقبة داعش الارهابي عطلت جهد الدولة وكانت تمثل التحدي الاكبر للمالية العامة بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية دون 30 دولارا انذاك ، وتخصيص اموال الموازنة للقطاع الامني ، فكانت مبادرة البنك المركزي دفعة كبيرة ماجعلها اشبـه بمشروع " مارشال العراق" لتشغيل العاطلين وتمكين النساء وتشغيل المصانع ، والتي نأمل استمرارها للسنوات المقبلة ".وحول التعاون مع المصارف الاهلية ، اوضح نائب محافظ البنك المركزي ، ان " البنك اطلق تريليون دينار لمختلف طلبات الجمهور بمافيها طلبات الاسكان دون فوائد باستثناء عمولة بسيطة ولمدد سداد طويلة تصل الى 20 سنة ، فضلا عن مبادرات اخرى في القطاعات الصناعي والزراعي والتجاري "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي لـ/ نينا / : هذه مبادراتنا لحل ازمة السكـن في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي لـ/ نينا / : هذه مبادراتنا لحل ازمة السكـن في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).