2021/11/20 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل أحد منتسبي مديرية حسابات وزارة الداخلية شرقي بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل أحد منتسبي مديرية حسابات وزارة الداخلية شرقي بغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).