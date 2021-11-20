المتحدث العسكري لانصار الله يعلن عدد الهجمات الصاروخية على الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للسعوديِة

2021/11/20 | 17:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن المتحدث العسكري لانصار الله، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، عدد الهجمات الصاروخية على الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للسعوديِة.وذكر في بيان تابعته “الايام نيوز”، “بعونِ اللهِ تعالى، ورداً على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ نفذت قواتُنا المسلحة عمليةَ توازنِ الردعِ الثامنةِ ‏وذلك بقصف عددٍ من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وعلى النحو […]

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