الأقلية الأكثرية - جعفر المظفر

2021/11/20 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر يوم أمس إستمعت إلى المحاضرة التي ألقاها الأخ الدكتور غازي فيصل السكوتي على منصة المجلس الثقافي العراقي والتي قدمها بإيجاز دقيق ورائع وكان موضوعها الديمقراطية في الوطن العربي.



الدكتور غازي هو معرفة قديمة فقبل أكثر من نصف قرن كنا عملنا سوية في مجال الثقافة والإعلام, سياسيا وإتحاديا, وفي مواقع متقدمة, وكنا نتحرك بهدى من أيديولوجية واحدة .خلال النصف قرن الماضي كانت هناك الكثير من الأحداث الخطي ......





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