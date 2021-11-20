التيارالصدري يعلن إعادة 100 عقار لأصحابها من الاقليات في بغداد والمحافظات

2021/11/20 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم السبت، عن إعادة اللجنة المشكلة بأمر مقتدى الصدر 100 عقار لحد الآن في بغداد والمحافظات.وقال الزاملي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”٬ […]

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