2021/11/20 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجحت الشرطة الأميركية، أخيرا، في حل لغز جريمة قتل مروعة وقعت عام 1959، وكانت ضحيتها فتاة عمرها 9 أعوام فقط.وقال موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي إن السلطات الأمنية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حل لغز جريمة قتل مروعة وقعت عام 1959..



والضحية “طفلة” امريكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حل لغز جريمة قتل مروعة وقعت عام 1959.. والضحية “طفلة” امريكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حل لغز جريمة قتل مروعة وقعت عام 1959.. والضحية “طفلة” امريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).