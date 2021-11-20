صور من افتتاح مسرح الرشيد بعد 18 عاماً على الإغلاق

2021/11/20 | 17:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الثقافة، السبت، افتتاح مسرح الرشيد بعد إغلاقة لنحو 18 عاماً.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، إنه "افتتح وزير الثقافة حسن ناظم اليوم السبت، مسرح الرشيد بعد 18 عاماً من إغلاقه ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح الذي يبدأ أعماله اليوم".

وقال وزير الثقافة وفق البيان، إن "الوزارة ذللت كل العقبات التي واجهت الإدارات السابقة وبذلت جهوداً استثنائية عبر كوادرها في مقر الوزارة ودائرة السينما والمسرح من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير".

وأضاف، "وقد افتتح مسرح الرشيد بعد إغلاق دام لأكثر من 18 عاماً ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح"بحضور وفود عربية وأجنبية إضافةً إلى عدد من المسؤولين في الوزارة وجمهور غفير من الفنانين والمثقفين".

وتابع، أن "المسرح تعرض في أحداث 2003 الى عمليات حرق ونهب محتوياته ،ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادة تأهيله لأسباب مالية".

وبحسب البيان، "بدأت اليوم فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح الذي تشارك فيه تونس ومصر وسوريا والأردن وسلطنة عمان وايطاليا، حيث سيتم تقديم أكثر من 15 عملاً مسرحياً عربياً وعراقياً".

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