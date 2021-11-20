في 7 أشهر.. القوات التركية تقتل 831 عنصرا من الـ PKK شمالي العراق

2021/11/20 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من قتل 831 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق خلال 7 اشهر.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته (بغداد اليوم) أن "القوات الخاصة التركية (المغاوير) تمكنت من قتل 831 عنصرا في غضون 7 أشهر في إطار عمليات المخلب ضد منظمة "بي كا كا" شمالي العراق".

وفي 23 أبريل/نيسان 2021، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن "عمليات المخلب مستمرة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني".

وأوضحت أن "القوات التركية ضبطت 1281 قطعة سلاح و316 ألفا و46 ذخيرة خلال العمليات، كما دمرت 1407 من الملاجئ والكهوف التابعة للمنظمة، و1812 عبوة ناسفة".

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