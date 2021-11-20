لجنة التيار الصدري: إعادة 100 عقار لأصحابها من الاقليات في بغداد والمحافظات

2021/11/20 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت اللجنة المشكلة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، عن أعادة 100 عقار لحد الآن في بغداد والمحافظات.وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي ، إن " اللجنة المشكلة من قبل الصدر سلمت 30 عقارًا جديدًا لمالكيه الأصليين بعد استعادتها من الأشخاص المستولين عليها ".وأضاف الزاملي ، إن " العقارات التي تم إعادتها وتسليمها إلى أصحابها توزعت بين محافظة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ، مبينا ان اللجنة ستقوم بتسليم العقارات المنجزة في محافظات البصرة وميسان ونينوى وكركوك ، خلال الايام والاسابيع المقبلة "./انتهى5

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