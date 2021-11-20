بالصور .. عمليات تأهيل شارع المتنبي وسط بغداد

2021/11/20 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، صورا ميدانية لعمليات تأهيل وصيانة شارع المتنبي وسط بغداد ، والتي تنفذها الملاكات الفنية والخدمية المحلية ضمن مبادرة البنك المركزي ورابطة المصارف الاهلية العراقية ./انتهى5

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