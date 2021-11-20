2021/11/20 | 17:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن نسب الفقر والبطالة في الإقليم وفقاً لأخر استبيانات ومسوح أجرتها فيما أكدت التوجه لتنفيذ مشروع جديد يخص الفرد والأسرة والوضعين الاقتصادي والاجتماعي.وقال رئيس هيئة الاحصاء في كردستان سيروان محمد للوكالة الرسمية، إن “التعداد السكاني ورد بالدستور العراقي وهو من الاجراءات الحصرية بالحكومة الاتحادية ومتى ما قررت إجراءه سنلتزم به”، مبينا أن “اخر محاولة لاجراء تعداد للسكان كانت عام 2009 وقمنا بعمل كل التحضيرات له بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء في بغداد، ولكنه لم يجر بسبب معارضة بعض الجهات السياسية في بعض المناطق المتنازع عليها”.وأضاف، أن “عدم تنفيذ التعداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصاء كردستان تكشف عن نسب الفقر والبطالة في الإقليم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصاء كردستان تكشف عن نسب الفقر والبطالة في الإقليم) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصاء كردستان تكشف عن نسب الفقر والبطالة في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).