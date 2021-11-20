2021/11/20 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZLMRd9AKl6Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يبجي من الضيم .. حصة ما عنده ومطلوب بـ 4 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يبجي من الضيم .. حصة ما عنده ومطلوب بـ 4 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).