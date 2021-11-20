2021/11/20 | 17:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1fsz_3FS_Xo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس البياتي: لا يمكن الاحتكام لغير الدستور والقانون في الاعتراض على نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس البياتي: لا يمكن الاحتكام لغير الدستور والقانون في الاعتراض على نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).