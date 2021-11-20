2021/11/20 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتفل عضو فرقة “سوبر جونيور”، المغنّي الكوري ليتوك، أمس الجمعة، بزفاف شقيقته الكبيرة بارك إن يونغ. ونشر عبر حسابه في “إنستغرام” لحظة مؤثّرة له ولاخته بينما يسيران معاً في يومها المميّز.وأرفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجم كوري ينشر لحظة مؤثّرة من زفاف شقيقته… والجمهور يتفاعل (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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