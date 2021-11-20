وراق حراك تشرين 2019 الحلقة العاشرة - سلام إبراهيم

2021/11/20 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يوميات: تقرير وضع بغداد اليوم الجمعة 11/8ملخص لوضع العاصمة بغداد الان بشكل عام .1- استمرار حركة التظاهرات وبنفس أماكنها قرب الجسور والساحات التي بدأت بها.2- استمرار قطع الجسور (المعلق .



الجمهورية .



السنك .



الاحرار .



الشهداء .



باب المعظم بقطع جزئي).3- أصوات انفجارات التي حدثت يوم أمس كانت عبارة عن قنابل صوتية نقلاً عن شهود عيان وفي عدة اماكن قرب ساحة التحرير ومن ......





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