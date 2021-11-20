حماس تدعو الحكومة البريطانية إلى

2021/11/20 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت حركة حماس المملكة المتحدة إلى "التراجع" عن قرارها بحظر الحركة بالكامل، وحثت البرلمان البريطاني على عدم تمريره.

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