2021/11/20 | 17:47 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بتحالف الفتح: الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة تعني نهاية الديمقراطية بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/20 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بتحالف الفتح: الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة تعني نهاية الديمقراطية بالعراق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بتحالف الفتح: الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة تعني نهاية الديمقراطية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).