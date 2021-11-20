ثلاث مجموعات أمريكية عملاقة تنتج صواريخ دفاعية فوق صوتية

2021/11/20 | 17:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة من طراز اف-16 من إنتاج مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية في بانغالور في 08 شباط/فبراير 2011 © اف ب ديبياغشو ساركار واشنطن (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة أن المجموعات الدفاعية الأميركية العملاقة “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” و”نورثروب غرومان” ستطور صواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها […]

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