2021/11/20 | 17:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أعلن الحرس الثوري الايراني السبت مصادرته سفينة أجنبية في الخليج تُُهرّب الوقود وعن توقيف طاقمها.وقال الكولونيل في الحرس الثوري أحمد هاجيان بحسب ما نقل الموقع الخاص بالتلفزيون الرسمي “بفضل أجهزتنا الاستخبارية وفي عملية منسقة، صادرت قواتنا البحرية سفينة أجنبية على متنها طاقم من 11 شخصًا في مياهنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحتجز سفينة جديدة في الخليج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تحتجز سفينة جديدة في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).