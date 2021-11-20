تقرير: إجراءات خفض تصعيد

2021/11/20 | 17:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الاجتماع الافتراضي بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، محض صدفة في خضم الخلافات بين واشنطن وبكين، خصوصا ما تعلق بملف الصين الخاص بحقوق الإنسان.

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