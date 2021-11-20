2021/11/20 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعربت النجمة العراقية أصيل هميم، عن سعادتها بكونها أول فنانة تحيي حفلات القرية العالمية في دبي لهذا الموسم 2021، بعد انفراجة التعافي وعودة الحياة والأنشطة الترفيهية إلى سابق عهدها، من دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أصيل هميم تتحدث عن “التيك توك” وتؤكد “يوتيوب” ليس مؤشراً للنجاح المركز الخبري الوطني.

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