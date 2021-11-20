2021/11/20 | 18:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخر محاولة لاجراء تعداد للسكان كانت عام 2009.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تكشف نسب الفقر والبطالة في الإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تكشف نسب الفقر والبطالة في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).