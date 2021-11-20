بوضح النهار.. مسلحون يقتلون موظفاً مهماً بالداخلية في بغداد (تفاصيل)

2021/11/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني

مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على عجلة يستقلها أحد منتسبي مديرية حسابات بوزارة الداخلية ما أسفر عن مقتله واصابة سائق الاجرة ضمن منطقة الرشاد شرق العاصمة بغداد

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