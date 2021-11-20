من لاعبي كرة القدم للمصارعين ونجوم التنس.. منازل فخمة يمتلكها أساطير الرياضة الأكثر ثراءً

2021/11/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

يتقاضى لاعبو كرة القدم المشاهير حول العالم أجوراً باهظة قد تفوق أكبر تخيلات الكثيرين، وهم بلا شك من بين أغنى الرياضيين في العالم.وبشكل خاص أنتج عالم كرة القدم العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون العديد من المهارات التي أذهلت جماهير ومحبي اللعبة التنافسية في كل مكان.وتظل كرة القدم واحدة من أغنى الرياضات على مستوى البسيطة، وتستمر في الحفاظ على قيمتها عندما يتعلق الأمر بصافي ثروة لاعبيها البارزين ضمن الفرق الأشهر عالمياً.ومع ذلك تمكن لاعبون في رياضات مختلفة من أن يحققوا ثروات طائلة أيضاً.

فيما يلي قائمة مفصلة بأغنى لاعبي كرة القدم بالعالم والشخصيات الرياضية لعام 2021، وبعض أفخم المنازل التي اختاروها للسكن، والتي تمكنوا من دفع قيمتها بمدخول فترة بسيطة جداً من رواتبهم الهائلة.ليونيل ميسيفي هذا العام انتقل لاعب كرة القدم المخضرم ليونيل ميسي من ناديه السابق برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان. ومثلما يحدث في العديد من عمليات الانتقال مؤخَّراً قرَّر ميسي بدء حياته من جديد في بلدته الجديدة كمستأجر لبيت مؤثت، حيث وَرَدَ أنه أخذ عقد إيجار لمنزلٍ تزيد قيمته عن 23 ألف دولار شهرياً في ضاحية نويي سور سوين في باريس.ومع ذلك، حين يقرِّر ميسي شراء منزل بشكل كامل مثلاً فقد يحدث ذلك براتب أسبوع واحد فقط من مدخوله الكروي الاستثنائي.وبحسب موقع Money البريطاني المختص في الأمور المالية، تم إلقاء نظرة على أغنى الرياضيين في العالم، وحساب عدد الدقائق التي سيتعيَّن عليهم العمل فيها لشراء منزلٍ نموذجي في البلد الذي يمارسون فيه رياضتهم.وسيضطر ميسي، الذي يكسب 130 مليون دولار في السنة (247 دولاراً في الدقيقة)، إلى قضاء حوالي 20 ساعة في الملعب لتحمُّل نفقات المنزل الفرنسي المتوسط.



كما سيستغرق دفع الإيجار الشهري لمسكنه الحالي حوالي ساعة ونصف الساعة فقط.وبحسب موقع Wealthy Celebrity لمتابعة ثروات المشاهير، عندما يتعلق الأمر بقائمة أغلى منازل لاعبي كرة القدم في عام 2021، فإن منازل ليونيل ميسي الأخرى تتصدر القائمة بالفعل. إذ يمتلك نجم كرة القدم منزلين في برشلونة بإسبانيا، بالإضافة إلى منزل واحد في الأرجنتين، موطنه الأصلي.



وقد تم بناء أحد منازل ميسي في برشلونة في منطقة صديقة للبيئة.ويطل المنزل الفاخر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولديه قيود خاصة مفروضة على الطائرات للتحليق فوقها، كما يقع في أغلى ضواحي برشلونة، وهي منطقة كاستيلديفيلس.منزل ليونيل ميسي الآخر في برشلونة استثنائي لأسباب أخرى.المنزل الذي يُطلق عليه اسم Zero Eco-Home، وهو منزل مستدام مستقبلي بهيكل يشبه كرة القدم.



ووفقاً لمجلة Forbes العالمية، يحتوي منزل اللاعب الأرجنتيني على 3 طوابق بتراسات خشبية وساحات مسبح ضخمة وقطاعات سداسية ومرآب وسقف أخضر لتوليد الطاقة.كريستيانو رونالدومن المقرر أن يكسب رونالدو 125 مليون دولار قبل الضرائب في الموسم الممتد في الفترة من 2021 وحتى 2022، مع 70 مليون دولار من الرواتب والمكافآت مقابل عودته إلى مانشستر يونايتد فقط.إذ حصل رونالدو بين عامي 2003 و2009 على ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتوج بدوري أبطال أوروبا.وبحسب موقع Daily Star لأخبار المشاهير، يأتي الباقي من الثروة بسبب الشراكات الشخصية مع العلامات التجارية بما في ذلك Nike وHerbalife وClear.هذا بالإضافة إلى محفظته التي تحمل علامة CR7 التجارية التي تتوسع باستمرار والتي تشمل العطور والملابس الداخلية والنظارات والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وغيرها.وبالنسبة للمنازل الأسطورية التي يمتلكها، تأتي فيلا لا فينكا في مدينة مدريد الإسبانية، بقيمة تبلغ نحو 6.5 مليون دولار.



ويضم القصر صالة رياضية منزلية مجهزة بالكامل، ومسبحاً في الهواء الطلق وخزانة مليئة بجوائزه العديدة.وكان هذا هو المكان الذي أقام فيه رونالدو خلال السنوات التسع التي قضاها مع ريال مدريد.



يليها شقة برج ترامب شقة ترامب تاور في مدينة نيويورك، بقيمة 17.5 مليون دولار. ومع الانتقال الأخير للاستقرار في بريطانيا، انتقل رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهم الأربعة إلى منزل تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني بعد أيام فقط من إكمال اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً انتقاله إلى مانشستر يونايتد.وبعد بضعة أيام فقط، انتقلت أسرة اللاعب الأسطوري إلى منزل بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني في مدينة شيشاير، بسبب ضجيج الأغنام والمخاوف الأمنية للمنزل الآخر، بحسب Mirror. نيمارانتقل اللاعب البرازيلي نيمار من فريق برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، برقم قياسي قدره 263 مليون دولار رسوم انتقال فقط، وقد ساعد النادي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى العام الماضي.وفي مايو/أيار الماضي، وقع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عقداً مدته 4 سنوات للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى عام 2025، محتلاً بذلك قائمة أعلى الأجور للاعبين في الفريق.إضافة إلى صافي ثروة نيمار التي تجاوزت 95 مليون دولار بسبب راتبه الكروي وصفقات التعاون مع العلامات التجارية الكبرى، فهو يمتلك منازل فخمة في مختلف البلدان حول العالم.يمتلك نيمار منزلين في البرازيل، وواحداً في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس أيضاً.أما في البرازيل، فإن منزل نيمار هناك هو المكان الذي تقيم فيه عائلته، ويحتوي على 5 غرف نوم و6 أجنحة، مع ملعب تنس ومسبح ومهبط للطائرات العمودية ومنزل رياضي.في حين يحتوي منزل نيمار في بيفرلي هيلز على ملعب تنس وسينما تتسع لـ14 مقعداً وجاكوزي ومسبح وأكثر من 12 غرفة نوم، وفقاً لموقع Classified.

المعتزل ديدييه دروجباكان لاعب كرة القدم الإيفواري دروجبا من أمهر المهاجمين في كرة القدم، وقد تمكن من ترك بصماته مع تاريخ فريق تشيلسي الناجح في السنوات العشر الماضية.وجمع ديدييه دروغبا ثروة خلال مسيرته المهنية، ويبدو أنه أيضاً أحد أكثر المنفقين إسرافاً في اللعبة، إذ دفع ما يقرب من 14.4 مليون دولار مقابل قصر هائل الحجم في سوراي بإنجلترا.ويضم المنزل الذي تتجاوز قيمته اليوم 21 مليون دولار 7 غرف نوم و8 حمامات ومتحفاً رياضياً لإنجازاته، بالإضافة لعدد من الغرف الأصغر حجماً، بحسب موقع Sports How الرياضي.المعتزل ديفيد بيكهاموضمن أكثر اللاعبين ثراءً وإنفاقاً على منازلهم أيضاً، يمتلك لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته رائدة الأعمال فيكتوريا بيكهام قصراً هائلاً في مدينة لندن بإحدى أفخم مناطقها، وهي هولاند بارك، تتجاوز قيمته 41 مليون دولار.ويمثل سعر المنزل الباهظ استثناءً لقيمة المنازل المماثلة في لندن، ما يجعله أغلى 45 مرة من متوسط سعر العقارات في لندن البالغ نحو مليون دولار.



كما أنه أغلى بثلاث مرات تقريباً من منزل الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا.وقد أنفقت عائلة بيكهام ما يقدر بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني على أعمال التجديد في عام 2016 وحدها، علاوة على امتلاك أماكن منفصلة كان يعيش فيها ابنهما الأكبر بروكلين قبل أن ينتقل للعيش مع نيكولا بيلتز.جدير بالذكر أن ديفيد بيكهام لاعب كرة قدم إنجليزي متقاعد يبلغ صافي ثروته 450 مليون دولار.



وهي قيمة صافية مجمعة مع زوجته، المطربة/ المصممة ورائدة الأعمال فيكتوريا بيكهام، بحسب موقع Celebrity Net Worth.شخصيات رياضية أخرى ضمن الأكثر ثراءًأما من خارج عالم الساحرة المستديرة، فهناك أيضاً لاعبون استثنائيون في رياضات مختلفة، تمكنوا من خلال مهاراتهم وحسن حظهم أن يصلوا إلى ثروات هائلة مكنتهم من امتلاك منازل استثنائية.ومن بين هؤلاء:لاعب الفنون القتالية المختلفة كونور ماكغريغوريحتل لاعب القتال المختلط كونور ماكغريغور، الذي حصل على 180 مليون دولار في عام 2020 وحده بعد خوض معركة واحدةً فقط استمرَّت 40 ثانية، يحتل قائمة الشخصيات الرياضية الأكثر ثراءً في العالم.وبحسب Wall Street Journal، اشترى اللاعب في العام 2019 منزلاً في موطنه الأصلي بأيرلندا، مقابل 2.7 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 5 أيام عمل فقط.لاعب كرة السلة الأمريكي جيانيس أنتيتوكونمبوأما لاعب كرة السلة الأمريكي جيانيس أنتيتوكونمبو، فقد سجل 46.3 مليون دولار في السنة الماضية، أو ما يعادل 87 دولاراً في الدقيقة.وبناء على دخله، الذي قد يبدو متواضعاً بالمقارنة مع القائمة السابقة، فهو يتعين عليه العمل لمدة 33 ساعة للحصول على منزل متوسط في الولايات المتحدة. وحالياً يعيش اللاعب في منزل متوسط بالفعل ، تبلغ قيمته 1.8 مليون دولار في منطقة ريفير هيلز، بولاية ويسكونسن الأمريكية، ويعادل ذلك ما يقرب من أسبوعين من العمل بالنسبة له.

لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكاتأتي بطلة التنس اليابانية نعومي ضمن القائمة أيضاً، إذ كسبت 58.6 مليون دولار عام 2020 وحده.وبهذا الرقم تمكنت الشابة التي لا يتجاوز عمرها الـ24 عام فقط من دفع 6.9 مليون دولار لمنزلها، بما يعادل 43 يوماً من العمل بالنسبة لها.



ويقع منزل أوساكا في حي بيفرلي هيلز الأمريكي أيضاً.يحتوي القصر الذي تبلغ مساحته 4000 قدم مربع على 5 غرف نوم، وبيت ضيافة صغير مكون من طابقين، وصالة رياضية، ومسبح ضخم في الهواء الطلق، ومنصة إطلاله على غروب الشمس، وفقاً لموقع Essentially Sports لأخبار نجوم الرياضة.

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