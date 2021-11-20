2021/11/20 | 18:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / منعت السلطات الكمركية في منفذ حدودي مع ايران شرق ديالى الشاحنات التجارية الايرانية من دخول الاراضي العراقية لمخالفتها ضوابط السيطرة النوعية .وقال مصدر حكومي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان سلطات منفذ مندلي الحدودي منع العشرات من الشاحنات الايرانية من دخول الاراضي واعادتها الى ايران خلال الايام الماضية لمخالفتها ضوابط السيطرة النوعية مع وجود بضائع ممنوعة من الاستيراد .واضاف ان سلطات منفذ مندلي فرضت اجراءات صارمة في محيط المنفذ من اجل منع ودخول البرادات المخالفة لضوابط السيطرة النوعية والتي تشكل ضررا على الاقتصاد العراقي ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ حدودي شرق ديالى يمنع دخول شاحنات تجارية ايرانية لمخالفتها ضوابط السيطرة النوعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ حدودي شرق ديالى يمنع دخول شاحنات تجارية ايرانية لمخالفتها ضوابط السيطرة النوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).