درجال من البصرة : مساعي رفع الحظر ستستمر لشمول جميعِ مدن العراق

2021/11/20 | 18:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال ، ان حضور وفدي الاتحادين الدولي والآسيوي إلى البصرة وأربيل يعزز مساعي رفع الحظر عن الملاعب العراقية.واشار درجال ، في مؤتمر صحفي ، على هامش افتتاح مباريات منتخبات بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب في البصرة اليوم السبت ، الى ان العمل على استضافةِ بطولة غرب آسيا جرى بجهودٍ حثيثةٍ بين وزارةِ الشباب والرياضة واتحاد الكرة، والتواصل مع اتحاد غرب آسيا.واضاف " كانَ من المقرر أن تقام البطولةُ في أربيل فقط، ولكن جهودنا أثمرت عن اقتسام المجموعاتِ بين البصرة وأربيل "، مبينا ان " وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم كان على موعدٍ لزيارةِ بغداد قبل ثلاثة أسابيع، وقد تأجلت الزيارةُ بسبب ظرفٍ طارئ ".واوضح رئيس اتحاد الكرة ، ان " مساعي رفع الحظر ستستمر لشمولِ جميعِ مدن العراق، وليس أربيل والبصرة فقط، وان تصل الى بغداد بعد الافتتاح الرسمي لملعبي المدينة والزوراء نهاية هذا الشهر "./انتهى5

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