الكشف عن خاصية الشكل الجديد لسلالة دلتا

2021/11/20 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مجموعة من العلماء البريطانيين، إنها نفذت دراسة علمية قارنت خلالها خصائص سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، ومتغيراتها الفرعية.

وخلال الدراسة، تم إيلاء معظم الاهتمام للفرع المسمى AY.4.2، والذي أبلغ عنه وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد في أكتوبر.

وقامت المجموعة، بتحليل نتائج اختبارات PCR لـ 100112 شخصا التي تم إجراؤها في الفترة من 19 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وتبين أن بينها 1399 إيجابية.



وعلاوة على ذلك، تم العثور على سلالة دلتا ومتغيراتها في 841 مسحة، منها ما يقرب من 12 في المائة تمثل AY.4.2.

من بين جميع المصابين بهذا الفرع من سلالة دلتا، تمت فقط لدى 33 ٪ ملاحظة الأعراض الكلاسيكية لكوفيد-19: فقدان أو تغير الرائحة والذوق، والحمى، والسعال المستمر.

من جانبها، قالت كريستال دونيلي، وهي من علماء المجموعة، إن هذه الميزة يمكن أن تكون مشجعة، وسلبية في نفس الوقت.

ووفقا لها، عدم وجود السعال يمكن أن يقلل من انتشار الفيروس من خلال رذاذ اللعاب، ولكن من ناحية أخرى، فإن وجود المرض بدون أعراض قد يزيد على العكس من ذلك، من عدد الإصابات.



وأضافت: “من الواضح أن الناس لا يقدمون اختبارات PCR إلا بعد ظهور الأعراض، لذلك تراهم لا يعرفون حقا هل هم مصابون أم لا.



غياب الأعراض يمكن أن يسهل انتقال الفيروس”.

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