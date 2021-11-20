رواية مرآة امرأة - سروه رشيد حميد

2021/11/20 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سروه_رشيد_حميد رواية مرآة إمرأة الكاتبة ريواس أحمد بانيخيلاني........قضية المرأة عموماالرواية التي تحمل اسم (ئاوی-;-نه ی-;- ژنی-;-ک) باللغة الكرديه وحسب ترجمتي ( مرآة امرأه) للكاتبه ريواس بانيخيلاني القصه المكمله لرواية (امرأه) بالكردي (ژن) الجزء الثالث بطلة الرواية امرأه شابه إلى النهاية في اجزائها الثلاث.



تتحدث الكاتبة عن معاناة المرأه في الشرق الأوسط والمجتمع العراقي والكردستاني عموما ......





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