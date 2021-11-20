2021/11/20 | 18:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعادل فريق الشرطة سلبياً مع القاسم (0-0)، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.وتمسك الشرطة بصدارة قائمة فرق الدوري برصيد 27 نقطة، فيما رفع القاسم رصيده للنقطة الثامنة بالمركز السابع عشر.

ظهرت المقالة فريق الشرطة يتعادل سلبياً مع القاسم في الدوري الممتاز أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الشرطة يتعادل سلبياً مع القاسم في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق الشرطة يتعادل سلبياً مع القاسم في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).