2021/11/20 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط 6 فارّين محكومين بالإعدام والمؤبد.وذكرت أنه تم ضبط عاطل مقيم بدائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 هاربين من الإعدام والمؤبد في مصر المركز الخبري الوطني.

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