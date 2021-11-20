2021/11/20 | 18:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت تربية الكرخ الثانية إحدى مديريات وزارة التربية، اليوم السبت، حاجتها إلى تثبيث الكفاءات من المحاضرين، فيما أشارت إلى تطبيق المعايير الصحية في جميع المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة.وقال مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الكرخ الثانية تؤكد حاجتها إلى تثبيث الكفاءات من المحاضرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية الكرخ الثانية تؤكد حاجتها إلى تثبيث الكفاءات من المحاضرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية الكرخ الثانية تؤكد حاجتها إلى تثبيث الكفاءات من المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).