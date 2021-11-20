التربية تبعث رسالة للمالية بشأن تثبيت المحاضرين

2021/11/20 | 18:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات أكدت سابقاً وبشكل واضح الحاجة للمحاضرين والكفاءات منهم.

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