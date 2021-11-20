الصحة تحدّد عاملين يسرعان دخول العراق في الموجة الرابعة

2021/11/20 | 18:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، عدم دخول العراق الموجة الرابعة لمتحور فيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "العراق لم يدخل الموجة الرابعة حتى الآن"، مبينًا أن "زيادة أعداد الإصابات مؤشر لدخول الموجة الرابعة، لذلك فإن الإصابات اليومية ما زالت بنفس المستوى ولم ترتفع".

وأضاف أن "الوزارة لديها القدرة لرصد السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وبالتالي حتى الآن العراق ما زال على السلالات القديمة لكورونا".

وأشار إلى أن "هنالك عدة عوامل تساعد على الدخول في الموجة الرابعة وهي عدم أخذ اللقاح وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأوضح أن "مناعة المصابين السابقين مناعة قصيرة الأمد، وتنخفض المناعة ويصاب عدد كبير من الذين انخفضت مناعتهم، إضافة إلى أن هنالك عدد كبير من الذين لم يصابوا حتى الآن، لذلك فإن مع وجود الفيروس وتغير بدرجات الحرارة، سينشط الفيروس، وتحدث الموجة الجديدة".

ودعا عبد الأمير، المواطنين إلى "التوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ اللقاح، حتى إذا وصلت الموجه الرابعة تكون أعراض الإصابة فيها خفيفة"، مؤكدًا أن "اللقاحات متوفرة في جميع المراكز الصحية وبوفرة كبيرة".

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